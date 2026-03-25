《Ａ股焦點》立訊精密漲近9%，224G高速線纜產品已實現量產

立訊精密(深:002475)盤中觸及漲停，現漲幅收窄至8.91%，報50.47元人民幣。
立訊精密日前在互動平台表示，公司在AI行業布局銅光互聯、熱管理和電源等產品線，並提供整體技術解決方案；公司的224G高速線纜產品已實現量產，448G產品也已與多家主流客戶展開預研工作。
《經濟通通訊社25日專訊》
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25/03/2026 11:20
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立訊精密日前在互動平台表示，公司在AI行業布局銅光互聯、熱管理和電源等產品線，並提供整體技術解決方案；公司的224G高速線纜產品已實現量產，448G產品也已與多家主流客戶展開預研工作。
《經濟通通訊社25日專訊》
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