國務院任命章冬梅為國務院港澳事務辦公室副主任

國務院任免國家工作人員。其中，任命章冬梅為國務院港澳事務辦公室副主任。



58歲的章冬梅原為全國婦聯副主席、書記處書記，有消息指她上周已到任並正式開展工作。章冬梅還曾長期在北京市的地方街道辦、區委工作，有分析認為，章冬梅具基層和婦女工作經驗，有助處理港澳社會民生問題和矛盾。



港澳辦領導班子原為「一正四副」，分別是主任夏寶龍、分管日常工作的副主任徐啟方，副主任周霽（兼香港中聯辦主任）、鄭新聰（兼澳門中聯辦主任）、農融，章冬梅上任後，領導班子成為「一正五副」。



與此同時，國務院任命楊偉群為中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室副主任；免去楊偉群的國家國際發展合作署副署長職務，同時免去黃柳權的中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室副主任、澳門特別行政區維護國家安全委員會國家安全技術顧問職務。



此外，國務院任命徐必久為生態環境部副部長；任命劉海波為國家機關事務管理局副局長；任命楊正位為國務院發展研究中心副主任；任命鄭永強為新疆生產建設兵團副司令員。免去張愚的國家機關事務管理局副局長職務；免去栗國的新疆生產建設兵團副司令員職務。

《經濟通通訊社25日專訊》