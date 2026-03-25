天津港發展(03382)上市附屬天津港去年盈利9.8億人幣，跌1.3%

天津港發展(03382)公布，持有約56.81%的附屬公司天津港股份(滬:600717)截至去年12月31日止年度盈利約9.8億元（人民幣．下同），跌1.3%，每股盈利34分。
該集團指，天津港股份營業收入約127.9億元，升6%，營業利潤20.3億元，升7.6%，營業外收入降至4606萬元。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社25日專訊》
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25/03/2026 08:47
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該集團指，天津港股份營業收入約127.9億元，升6%，營業利潤20.3億元，升7.6%，營業外收入降至4606萬元。
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《經濟通通訊社25日專訊》
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