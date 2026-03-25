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AH股新聞

25/03/2026 08:10

海螺水泥(00914)去年多賺5%收入跌9%，末期息跌14%至61分

　　海螺水泥(00914)(滬:600585)公布，按國際財務報告準則，截至去年12月31日止年度盈利約84.6億元（人民幣．下同），升5.1%，每股盈利1.6元，派末期股息每股61分。

　　該集團指，營業額約825億元，下跌9.3%，期內水泥熟料自產品銷量2.65億噸，下降1.13%，降幅優於水泥行業平均水平，主要得益於海外和出口銷量增長；自產品銷售收入683.78億元，下降6.61%；自產品銷售成本493.96億元，下降10.27%；自產品綜合毛利率為27.76%，上升2.95個百分點。

　　該集團指，水泥熟料貿易業務銷量521萬噸，上升76.03%；貿易業務收入10.42億元，上升10.54%；貿易業務成本10.17億元，上升9.39%。貿易業務綜合毛利率2.39%，上升1.02個百分點。集團水泥、熟料的自產品和貿易業務總銷量2.70億噸，下降0.29%；主營業務收入694.19億元，下降6.39%，產品綜合毛利率27.38%，上升2.87個百分點。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社25日專訊》

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