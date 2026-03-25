  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

25/03/2026 08:49

華能國電(00902)去年盈利145億人幣，升43%，派息40分

　　華能國電(00902)(滬:600011)公布，截至去年12月31日止年度盈利約145.4億元（人民幣．下同），升42.7%，每股盈利75分，派末期股息每股40分。該集團力爭今年完成境內發電量4600億千瓦時左右。

　　該集團指，營業收入約2293億元，跌6.6%，全年共採購煤炭1.86億噸，境內單位售電燃料成本為每兆瓦時266.88元，每兆瓦時下降33.43元。去年口徑累計上網電量4375.63億千瓦時，下降3.39%；境內電廠平均上網結算電價每兆瓦時477.08元，下降3.48%；境內電廠全年平均利用小時3111小時，降低445小時；其中燃煤機組利用小時3959小時，降低326小時，累計完成供熱量3.35億吉焦，下降1.61%。

　　該集團指，去年基建新增發電裝機容量1.2萬兆瓦，其中新增新能源裝機容量7731兆瓦。截至去年底，可控發電裝機容量為15.6萬兆瓦，其中風電可控發電裝機容量2.06萬兆瓦，太陽能可控發電裝機容量2.5萬兆瓦，低碳清潔能源裝機容量佔比為41.01%。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社25日專訊》

【你點睇？】香港IPO監管趨嚴收緊，你認為會否影響香港新股市場吸引力？你認為嚴格審批是否有助提升上市公司質素？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 假和談真備戰？特朗普下令82師2000名傘兵赴...

25/03/2026 09:38

中東戰火

美國攻擊伊朗可能爛尾

24/03/2026 17:31

大國博弈

說說心理話

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區