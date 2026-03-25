華能國電(00902)去年盈利145億人幣，升43%，派息40分

華能國電(00902)(滬:600011)公布，截至去年12月31日止年度盈利約145.4億元（人民幣．下同），升42.7%，每股盈利75分，派末期股息每股40分。該集團力爭今年完成境內發電量4600億千瓦時左右。



該集團指，營業收入約2293億元，跌6.6%，全年共採購煤炭1.86億噸，境內單位售電燃料成本為每兆瓦時266.88元，每兆瓦時下降33.43元。去年口徑累計上網電量4375.63億千瓦時，下降3.39%；境內電廠平均上網結算電價每兆瓦時477.08元，下降3.48%；境內電廠全年平均利用小時3111小時，降低445小時；其中燃煤機組利用小時3959小時，降低326小時，累計完成供熱量3.35億吉焦，下降1.61%。



該集團指，去年基建新增發電裝機容量1.2萬兆瓦，其中新增新能源裝機容量7731兆瓦。截至去年底，可控發電裝機容量為15.6萬兆瓦，其中風電可控發電裝機容量2.06萬兆瓦，太陽能可控發電裝機容量2.5萬兆瓦，低碳清潔能源裝機容量佔比為41.01%。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社25日專訊》