《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(24日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|3703.57
|藥明康德
|(603259)
|1947.89
|佰維存儲
|(688525)
|1250.55
|兆易創新
|(603986)
|1225.40
|隆基綠能
|(601012)
|1058.58
|亨通光電
|(600487)
|1005.04
|寒武紀
|(688256)
|1004.48
|芯原股份
|(688521)
|979.94
|工業富聯
|(601138)
|963.61
|洛陽鉬業
|(603993)
|957.31
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|4487.97
|新易盛
|(300502)
|3961.16
|中際旭創
|(300308)
|3465.17
|陽光電源
|(300274)
|2571.51
|天孚通信
|(300394)
|2531.92
|華工科技
|(000988)
|1883.08
|立訊精密
|(002475)
|1541.56
|東山精密
|(002384)
|1482.27
|比亞迪
|(002594)
|1315.24
|滬電股份
|(002463)
|1186.57
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社25日專訊》
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