《駐京專電》中辦國辦：加快建立長期護理保險制度

中辦、國辦25日發布《關於加快建立長期護理保險制度的意見》，用人單位以及單位職工、退休人員、靈活就業人員、未就業城鄉居民等按照屬地管理原則，參加長期護理保險。這標誌著長期護理保險制度從局部試點轉向全國推行。



從首批15個試點城市率先探路，到國家試點擴圍至49個城市全面實踐，當前的長期護理保險制度已覆蓋約3億人，累計惠及超330萬失能群眾，基金支出超千億元人民幣。



*長期護理保險費率統一控制在0.3%左右*



在籌資機制方面，建立健全單位、個人、政府、社會等多元籌資渠道，長期護理保險費率統一控制在0.3%左右，繳費基數與收入水平掛鈎。



在待遇保障方面，長期護理服務主要分為居家護理、社區護理和機構護理。基金用於支付符合規定的長期護理基本服務所發生的費用，不設起付線。意見還明確了基金支付比例和年度最高支付限額。



在申請辦理方面，已實施制度的地區，參保人或其家屬可以到醫保服務窗口或通過線上辦理渠道提交申請並遞交材料，失能狀態一般持續6個月以上、經申請通過評估認定的參保人，可按規定享受相關待遇。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明26日北京專電》