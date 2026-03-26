《駐京專電》信通院：腦機接口創新發展論壇設三大目標，首要核心技術攻關

中國信通院未來產業與創新發展部副主任周潔在中關村論壇年會「人工智能主題日」發布會上表示，推動創新要素高效整合，加速構建特色鮮明、協同發展的腦機接口產業生態。本次腦機接口創新發展論壇設定三大核心目標。



一是聚焦核心技術攻關，通過國內外頂尖專家思維碰撞，探討戰略技術布局與突破路徑，為產業發展築牢技術根基；二是推動創新成果轉化，通過集聚區發布、平台落地、創新成果亮相等形式，完善產業配套支撐，促進技術與多場景深度融合，激活產業發展內生動力；三是構建產業集聚生態，推動腦機接口產業規模化、集約化發展，探索產業落地路徑，為全國腦機接口產業集聚發展打造可複製、可推廣的樣板。



周潔表示，當前，腦機接口技術正處於從實驗室研究邁向產業化應用的關鍵轉折點，是全球科技競爭的核心賽道、未來產業的重要發展方向，其發展離不開數據創新驅動、檢測服務支撐與產業集群聚合。全球範圍內，腦機接口領域正加速推進技術協同、資源整合，而中國在該領域已實現全面推進、全面發力，不僅成功開展了標誌性的人體臨床試驗，更在數據平台搭建、檢驗檢測技術、產業生態集聚等方面取得系統性突破，多元協同的產業發展生態正穩步形成。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明26日北京專電》