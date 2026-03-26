  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

26/03/2026 15:37

《駐京專電》跨國公司負責人密集訪華，商務部：來中國投資已成「必選項」

　　商務部今日舉行例行新聞發布會，商務部新聞發言人何咏前介紹，「近期多個跨國公司全球負責人和美中貿易委員會等商協會代表密集來華訪問，其中不少到訪商務部，與我們進行了坦誠、務實的溝通交流，均高度認可中國經濟的強勁韌性、創新活力，超大規模市場優勢和持續優化的營商環境，將中國作為跨國公司全球發展的創新基地。很多跨國公司來中國投資，已從配置資源的可選項，升級到戰略發展的必選項」。

　　她表示，將會同有關地方和部門，堅定不移擴大高水平對外開放。深化外商投資促進體制機制改革，落實好鼓勵外商投資產業目錄，再投資、稅收抵免和外資研發中心等支持政策。加強對跨國公司在華投資項目的服務保障，滾動更新重點外資項目清單。同時，在數據跨境流動、研發創新、人才引進等方面給予大力支持，並助力更多的外資項目落地開花。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明26日北京專電》

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從日相訪美到美軍基地的爭議

26/03/2026 13:40

大國博弈

帶炸彈去談判

26/03/2026 08:53

中東戰火

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區