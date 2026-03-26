《駐京專電》跨國公司負責人密集訪華，商務部：來中國投資已成「必選項」

商務部今日舉行例行新聞發布會，商務部新聞發言人何咏前介紹，「近期多個跨國公司全球負責人和美中貿易委員會等商協會代表密集來華訪問，其中不少到訪商務部，與我們進行了坦誠、務實的溝通交流，均高度認可中國經濟的強勁韌性、創新活力，超大規模市場優勢和持續優化的營商環境，將中國作為跨國公司全球發展的創新基地。很多跨國公司來中國投資，已從配置資源的可選項，升級到戰略發展的必選項」。



她表示，將會同有關地方和部門，堅定不移擴大高水平對外開放。深化外商投資促進體制機制改革，落實好鼓勵外商投資產業目錄，再投資、稅收抵免和外資研發中心等支持政策。加強對跨國公司在華投資項目的服務保障，滾動更新重點外資項目清單。同時，在數據跨境流動、研發創新、人才引進等方面給予大力支持，並助力更多的外資項目落地開花。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明26日北京專電》