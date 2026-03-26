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AH股新聞

26/03/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)2582.89
中國平安(601318)1456.48
佰維存儲(688525)1135.92
亨通光電(600487)1080.89
恒瑞醫藥(600276)1037.48
海光信息(688041)975.64
兆易創新(603986)961.96
源杰科技(688498)893.31
長飛光纖(601869)884.03
工業富聯(601138)876.67
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)3019.97
中際旭創(300308)2950.89
新易盛(300502)2948.44
天孚通信(300394)2632.60
華工科技(000988)1964.28
東山精密(002384)1890.26
立訊精密(002475)1856.37
陽光電源(300274)1784.81
比亞迪(002594)1139.97
滬電股份(002463)1130.34

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社26日專訊》

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