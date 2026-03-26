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AH股新聞

26/03/2026 08:56

《基金觀點》景順：油價上漲下料中國CPI和PPI漲至1%，可增持中國能源相關板塊

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 景順預測油價上漲致中國2026年CPI及PPI升至1%
▷ 中國30%原油及6%天然氣進口經霍爾木茲海峽運輸
▷ 中國可再生能源產能增長降低油氣結構性依賴

　　景順亞太區環球市場策略師趙耀庭指，自2月下旬以來，受中東局勢影響，油價大幅上漲，引發市場對中國通脹走勢的思考展望。鑑於全球油價預測上調，預計2026年消費者價格指數(CPI)和生產者價格指數(PPI)均將上升至約1.0%的水平，其中PPI最早可能會在3至4月就轉為正數。

*可再生能源產能快速增長，對油氣結構性依賴程度降低*

　　值得注意的是，中國對目前全球能源供應受阻的實際風險敞口，低於其進口數據在表面所顯示的水平。約30%的原油進口及僅6%的天然氣進口是經由霍爾木茲海峽運輸，這意味著中東供應衝擊對中國的直接影響較為有限。此外，中國可再生能源及替代能源產能的快速增長，以及其能源結構對石油和天然氣的結構性依賴程度降低，能有效抵禦輸入型通脹壓力。

　　估算顯示，油價每上漲10%，PPI或在12個月內上升約0.5個百分點，並帶動CPI上升約0.1個百分点。PPI的影響通常是前置性且暫時的，由供給衝擊所導致。中國國內成品油定價機制將進一步降低CPI的傳導效應，例如國家發改委近期已宣布採取臨時措施以穩定國內成品油價格，放緩零售汽油價格的調整步伐。

　　從歷史上看，能源驅動的PPI上漲主要集中在上游工業領域，儘管這些領域在整體指數中的佔比不大，但卻是總體PPI上漲的主要來源。但其向核心CPI的溢出效應極為有限，PPI每上升1%，核心CPI僅會對應上漲約5個基點，這表明僅是大宗商品的上漲，不太可能引發廣泛且持續的再通脹周期。

　　在企業層面，隨著近期國內需求持續回升，以及「反內捲」政策初見成效，愈來愈多企業開始願意提價。如果需求拉動與供給端調整能夠持續，這可能成為市場期待的再通脹周期的開端。

*中國經濟具較強韌性，偏好電動車及電網基礎設施等領域*

　　受中東衝突影響，全球股市普遍出現回調，但A股市場和美國股市在3月表現更為出色，而韓國股市、台灣股市及印度股市則承受較大拋售壓力。儘管全球經濟增長面臨阻力，但中國規模龐大、結構多元的經濟，在應對全球極端宏觀環境方面具備較強韌性。中國多年來在能源安全、糧食安全和供應鏈自主方面的投資，顯著增強了宏觀經濟的韌性。中國還受益於豐富煤炭儲量、快速發展的可再生能源、龐大的原油庫存以及對中東地區石油較低的依賴度，這讓中國在面對能源驅動型通脹方面較其他經濟體更具韌性。

　　從市場角度看，目前MSCI中國指數的前瞻市盈率約為11倍，投資者倉位偏低、市場預期亦相對溫和。這或為短期內的上行創造了條件，吸引國內外尋求價值投資的資金的關注。

　　中東衝突再次凸顯了多元化投資的重要性。在景順看來，繼續增持中國能源相關板塊或是明智之舉，尤其是可再生能源、電動車、電動汽車電池以及電網基礎設施等領域，這些作為中國長期能源戰略的關鍵領域，且不易受到全球大宗商品波動的衝擊。
　
*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。
《環富通基金頻道26日專訊》

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