《神州頭條》財經報章頭版摘要：中國公募規模首破38萬億，連續11月創新高

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



2026全球南方金融家論壇在北京舉行

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2026全球南方金融家論壇3月25日至26日在北京舉行。《新華社》社長傅華在25日主論壇上表示，《新華社》始終致力於唱響「南方聲音」，願依托全媒體傳播體系和全球布局，助力南方國家金融合作持續深化，為構建全球金融治理新秩序貢獻更多「南方方案」。



信貸精準直達，銀行搭建全球南方資金融通橋梁

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從巴布亞新幾內亞的國家電網建設到馬來西亞的循環漿紙項目，從烏茲別克斯坦的水泥生產線到巴西的特高壓輸電工程……近年來，中國銀行業正以更加市場化、多元化的姿態，搭建起全球南方綠色資本融通的堅實橋梁。



實探中關村論壇：「科技感」拉滿

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3月25日，2026中關村論壇年會開幕。《中國證券報》記者走進中關村國際創新中心，從機器人協同送餐到智慧會務服務，處處可以感受到，本屆年會不僅是前沿科技的展示舞台，更彰顯著科技創新與產業創新深度融合的力量。





《上海證券報》



2026全球南方金融家論壇在北京舉行

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2026全球南方金融家論壇3月25日至26日在北京舉行。《新華社》社長傅華在25日主論壇上表示，《新華社》始終致力於唱響「南方聲音」。



錨定五大重點任務，「十五五」資本市場加力支持科技創新

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新一輪科技革命快速演變，深刻改變產業形態與經濟發展模式。「十五五」規劃綱要圍繞「發展新質生產力」作出重要部署，在「強化企業科技創新主體地位」篇章中詳細闡述了資本市場支持科技創新的五大重點任務。



白銀基金多數投資者已完成和解事宜

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《上海證券報》獲悉，國投瑞銀白銀LOF和解小程序上線一個月後，絕大多數投資者已完成和解事宜。受影響金額大於1000元(人民幣．下同)的投資者中，已有95%與公司達成和解並收到和解金。





《證券時報》



中國公募規模首破38萬億，連續11個月創歷史新高

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3月25日，中基協最新發布的公募基金市場數據顯示，截至2月底，中國公募基金總規模達38.61萬億元，首次突破38萬億元，並已連續11個月創下歷史新高。



培育耐心資本做強股權市場，金融改革賦能科創企業成長

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從小微技術團隊到衝刺A股的「人形機器人第一股」，宇樹科技的成長過程離不開耐心資本的陪伴，亦是耐心資本賦能科創企業的生動案例。引導更多資源投向科技創新領域，是金融改革賦能科技創新的頂層設計。



求解科技創新產業創新深度融合，中關村論壇開出三劑「良方」

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3月25日，2026中關村論壇年會在北京拉開帷幕。這場以「科技創新與產業創新深度融合」為主題的盛會，涵蓋論壇會議、成果發布、技術交易、前沿大賽、配套活動五大板塊，將舉辦百餘場活動，吸引來自100多個國家和地區的上千名嘉賓參會。