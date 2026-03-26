《鍾之日記》業績股失色，兩萬五失守

3月26日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



投資市場憧憬美國和伊朗能夠達成停火協議，美股周三（25日）應聲上漲，亞太股市表現個別，港股反彈兩日後低開低走，再失兩萬五關。業績股表現不佳，快手(01024)、泡泡瑪特(09992)績後捱沽，恒指午市曾跌逾500點，全日收跌479點或1.9%，報24856，主板成交近2617億元。



*滬指再失3900點，兩市成交不足2萬億*



滬深股市連彈兩日後今日走勢疲軟、集體收跌，滬指收低1.09%報3889.08點，再次失守3900點，深成指也跌1.41%，創業板挫1.34%。中東局勢前景未明，市場觀望為主，滬深兩市全日交易額1.94萬億元人民幣，較上個交易日縮量2362億人民幣或近11%。



伊朗外長阿拉格齊25日表示，伊朗正在審查美國提出15點停戰計劃，但目前無意舉行會談。他指出，如果符合伊朗要求，德黑蘭方面願意透過談判結束戰爭，只不過與美方透過調解人交換資訊，「並不意味著伊朗會與美國進行談判」。美國政府早前提出一項停火方案，總統特朗普並稱「伊朗迫切希望達成協議」，這與伊朗外長的說法互相矛盾。



值得留意，由於中東戰事延遲的「習特會」預計5月中旬登場，白宮並稱今年稍後時間中國國家主席習近平會回訪華盛頓。



從板塊來看，保險、軍工跌幅居前，貴金屬亦在午後陷入調整。地緣政治風險引致金銀價格波動，現貨金日內跌幅達2%，現貨白銀跌超3%，曉程科技(深:300139)、四川黃金(深:001337)均跌超4%。國際油價則漲，滬深油氣股逆市收升，中國石油(滬:601857)升2.05%。



*快手去年盈利增兩成，惟股價急跌14%*



快手(01024)公布2025年度業績，去年全年純利186.17億元人民幣，按年升21.4%；經調整淨利潤增16.5%至206.47億元人民幣；收入增12%至1427億元人民幣。去年第四季度，廣告收入按年升14.5%至236億元人民幣，電商GMV升12.9%達5218億元人民幣；不過，直播業務收入約97億元人民幣，同比下滑1.9%。



此外，可靈AI在2025年發展迅猛，上季收入達3.4億元人民幣，去年12月收入突破2000萬美元，即ARR（年化收入運行率）達2.4億美元。快手首席執行官程一笑稱，今年1月可靈AI的ARR突破3億美元，對今年收入有信心實現按年逾倍增長。首席財務官金秉則表示，今年的資本開支預計將達260億元人民幣，涉及可靈大模型等算力投入、數據存儲、採購伺服器，建設數據算力中心等，他強調，儘管資本開支有所增加，但目標是持續保持全年正向自由現金流。



不過，快手股價在公布業績後急跌，全日收挫14%，報45.6元，創下近一年新低，並為今日表現最差藍籌。彭博綜合分析員指出，雖然快手在AI商業化方面取得進展，但相關開支上升或會對利潤率構成壓力。市場憂慮線上營銷服務收入增速放慢，或影響整體盈利表現及投資回報。



美銀將快手2026年收入預測下調至1490億元人民幣，按年增長4.5%；經調整淨利潤預測下調至172億元人民幣，按年下跌17%。該行指出，快手電商業務的廣告及佣金收入增長放緩，因公司提供補貼及回扣支持商家應對潛在稅務負擔增加；直播業務收入則因內容生態整改而下跌。美銀維持快手「買入」評級，目標價由94元下調至77元。



中信里昂研究報告指出，由於直播電商監管趨嚴及人工智能投資增加，快手今年經調整淨利潤或按年下跌16%。該行預計，快手今年第一季總收入按年增長2.6%，經調整淨利潤則下跌31%；維持快手「優於大市」評級，目標價由85元下調至68元，主要由於營銷服務增長放緩及人工智能投資增加。



*多家大行下調目標價，泡泡瑪特再瀉一成*



泡泡瑪特(09992)昨日績後大跌，遭多家大行下調目標價，股價雪上加霜，今日續挫一成，收報150.7元，為表現第二差藍籌。



摩根士丹利報告稱，泡泡瑪特去年第四季度的銷售表現和2026年的業績指引削弱看漲者的信心，導致該行將2026年至2027年的盈利預測下調約4%。2026年海外增長可能會放緩，但該行認為由線下驅動的增長模式依然有效，下調目標價約14%至278元，維持「增持」評級。目前股價對應2026年市盈率約為14倍，認為估值被低估。



花旗表示，泡泡瑪特全年業績低於預期，主要是由於2025年第四季度美洲市場的放緩幅度超出預期，考慮到公司管理層較為審慎的業績指引，花旗將2026至2027財年的盈利預測下調13%至15%，並將目標價調低15%，由415元下調至350元，在經歷股價回調之後，公司估值具有吸引力。



美銀則指，泡泡瑪特去年業績未達投資者較高的預期，管理層指引今年收入增長不低於20%，低於市場預期的30%，意味今年下半年收入可能按年下跌。該行認為，今年將是泡泡瑪特的過渡年，主要由於美國及歐盟市場LABUBU產品銷售放緩，以及毛利率面臨壓力，因此將泡泡瑪特評級由「買入」下調至「中性」，並將目標價下調43%，由300元大幅降至170元。



瑞銀報告亦指，泡泡瑪特2025年下半年業績遜於該行預期，管理層對2026年的展望趨於審慎，因此下調其目標價14.7%至278元，但維持「買入」評級。



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