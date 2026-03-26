《Ａ股焦點》新晉「千元股」源杰科技擬赴港上市，半日升近4%，總市值破千億

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港交所官網顯示，源杰科技(滬:688498)已向港交所遞交招股書。國泰君安國際、廣發證券為聯席保薦人。



截至今日午間收盤，源杰科技漲3.86%，報1185.01元（人民幣．下同），位居A股第二高價股，總市值突破1000億。源杰科技自2025年4月9日低點87.7元算起，至2026年3月20日，股價反超寒武紀，成為A股第八隻、年內首隻千元股。期間，公司A股股價漲幅超1000%。在不到一年的時間裏，源杰科技完成了從百元到千元的估值躍遷。



*去年業績扭虧為盈，數據中心業務收入為第一大收入來源*



源杰科技成立於2013年1月，註冊地位於陝西咸陽。公司主營業務為激光器芯片的研發、設計與製造。受AI算力需求拉動，數據中心業務收入佔比顯著提升，整體營收結構出現大幅調整。



3月25日，源杰科技披露的2025年財報顯示，過去一年，公司實現營業收入6.01億元，同比增長138.50%；歸屬於上市公司股東的淨利潤達到1.91億元，較上一年度的虧損613萬元實現大幅反轉。



2025年度，源杰科技數據中心業務收入首次超過電信業務，成為第一大收入來源，同比增幅超1000%。公司完成從傳統電信市場向AI驅動的數據中心光芯片供應商的戰略轉型。



根據第三方報告，以2025年收入計算，源杰科技是全球第六大激光器芯片供應商，市場份額為3.1%；公司是全球第二大硅光高速率光互連產品激光器芯片供應商，市場份額為23.6%。

《經濟通通訊社26日專訊》