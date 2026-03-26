《中國要聞》王文濤晤世貿總幹事，稱堅決維護最惠國待遇等原則

商務部官網消息，3月24日，商務部部長王文濤在喀麥隆首都雅溫得出席世貿組織第14屆部長級會議期間，會見世貿組織總干事伊維拉。王文濤強調，中方堅定支持喀麥隆辦好第14屆部長級會議，將努力推動會議在世貿組織改革、投資便利化、電子商務、農業、發展等領域取得務實成果。



王文濤在會見中表示，中方支持達成世貿組織改革成果文件，堅決維護最惠國待遇等世貿組織基本原則，避免全球經貿退回到以實力為基礎的「叢林法則」；積極參與在世貿組織框架下開展公平競爭等議題討論，並將致力於提升決策機制效率、恢復爭端解決機制運行，加強多邊貿易體制的權威性、有效性和相關性。



他還指出，中方堅持把發展置於世貿組織工作議程的中心位置，將與全球南方其他成員一道維護共同利益，讓多邊合作成果更好惠及廣大發展中成員。



伊維拉表示，當前以世貿組織為核心的多邊貿易體制面臨嚴峻挑戰，亟需各方展現團結合作精神，推動第14屆部長級會議取得務實成果，向國際社會證明世貿組織價值。期待中方繼續發揮關鍵引領作用，推動各方達成世貿組織改革工作計劃，並為全球經濟貿易更加平衡和可持續發展作出更大貢獻。

《經濟通通訊社26日專訊》