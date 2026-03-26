劉強東旗下探海遊艇投資150億元於大連建設製造基地等

遼寧省政府辦公廳微信公眾號「遼寧發布」昨(25日)晚發文稱，深圳市探海遊艇產業發展有限公司當天與大連市政府簽署戰略合作協議，總投資150億元人民幣的探海遊艇製造基地與遊艇運營項目正式落戶大連。探海遊艇投資人劉強東出席簽約儀式。



據介紹，探海遊艇公司將在大連建設定制化高端遊艇生產線，主要從事大型遊艇及配件研發、設計和生產製造，運營遊艇城市會客廳及綜合服務母港，打造游艇服務樞紐。



天眼查APP顯示，深圳市探海遊艇公司成立於2月9日，註冊資本1088萬美元，公司實際控制人為京東集團(09618)創始人、董事局主席劉強東。公司主營業務包括遊艇的研發設計、製造、銷售，以及提供遊艇會服務與海洋科考綜合服務。



今年2月24日，探海遊艇與珠海市政府簽署了戰略合作框架協議，計劃總投資約50億元人民幣，在珠海重點建設現代化、智能化的高端遊艇製造基地，聚焦新能源動力技術、智能駕駛系統、新型材料等領域的研發創新中心，提供全生命周期服務的遊艇運營服務中心和專業保稅維修中心。

《經濟通通訊社26日專訊》