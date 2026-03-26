抖音：近兩周處置17.8萬條色情低俗內容，處罰6.9萬個帳號

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抖音近日發布關於深入治理「色情低俗」違規內容的公告，對色情低俗、違規導流等違法違規行為堅持零容忍、嚴打擊、重處置。



公告數據顯示，近兩周，抖音共處置色情低俗類違規內容17.8萬條，對6.9萬個帳號採取限制推薦、禁言、無限期回收直播權限、封禁等梯度處罰，並將涉嫌違法犯罪的線索上報相關部門。另外，一些帳號在發布低俗擦邊內容時，故意在文案中添加「無不良引導」、「無不良暗示」等話題標籤，以此混淆視聽、規避審核。近兩周，平台已處置此類話題下的低俗內容1.5萬餘條。



*645個帳號涉以低俗暗示信息導流，被回收直播權限*



利用直播暗語、收藏頁等方式實施色情導流也是本次治理的重點。公告指出，部分帳號通過穿著清涼、使用曖昧暗示話術等方式，誘導用戶前往站外進行淫穢色情內容交易；還有帳號在直播中利用文字與表情貼紙組合，形成低俗暗示信息進行違規導流。2026年以來，平台已對645個存在上述行為的帳號無限期回收直播權限。



公告還指出，有帳號通過視頻引導用戶查看收藏夾，再將收藏夾重命名為第三方聯繫方式、色情網址等信息實施導流；還有帳號將暱稱設置為字母與數字組合，引導用戶在暱稱後添加特定字符，為境外色情網站導流，甚至衍生出涉黃相關違法行為。抖音相關工作人員表示，平台已第一時間將此類涉嫌違法線索上報相關部門，目前已有多名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。

《經濟通通訊社26日專訊》