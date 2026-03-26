《中國要聞》李強與荷蘭首相通電話，籲推動歐盟妥善解決分歧

國務院總理李強周三（25日）下午與荷蘭首相耶滕通電話，稱希望荷方發揮積極作用，推動歐盟機構客觀理性看待中歐關係與合作，同中方一道通過對話協商妥善解決分歧和問題，促進中歐關係健康穩定發展。



李強表示，當前國際形勢動盪加劇，單邊主義、保護主義對全球經濟造成巨大衝擊。中方願同荷方一道鞏固政治互信，堅持相互尊重、平等對話，拓展互利合作，不斷為兩國共同發展增添新動力，為促進世界和平繁榮注入正能量。隨著中國「十五五」規劃實施，未來5年中國經濟總量將邁上新台階，將為中荷深化經貿合作帶來更大空間。中方願同荷方加強各層級對接，更好發揮經貿、科技等對話機制作用，進一步發掘綠色、創新等領域合作潛力，實現更高水平的互利共贏。



耶滕指出，中國是荷蘭重要貿易夥伴，荷中關係是荷蘭最重要的雙邊關係之一。荷蘭新政府重視對華關係，願同中方密切高層交往，促進經貿、創新、應對氣候變化等各領域互利合作，共同應對全球性挑戰，維護共同利益。荷方願為促進歐中對話與合作發揮積極作用。



近幾個月來，中荷關係趨緊。原因是荷蘭政府於2025年10月對芯片製造商安世半導體(Nexperia)實施接管，限制其中資母公司聞泰科技(滬:600745)的控制權。

《經濟通通訊社26日專訊》