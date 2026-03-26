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AH股新聞

26/03/2026 10:40

《中國要聞》廣東發布推動製造業服務業協同融合發展行動方案

　　中共廣東省委辦公廳、廣東省人民政府辦公廳印發《廣東省推動製造業與服務業協同融合發展2026年行動方案》。

*推進「廣東強芯」等重大科技工程*

　　《方案》提出，強化科技創新引領。聚焦製造業需求開展關鍵核心技術攻關，促進科技成果轉移轉化；要圍繞人工智能、智能機器人、集成電路、工業母機、高端儀器、基礎軟件、先進材料、生物製造、生物醫藥等重點領域，打造概念驗證中心、中試驗證平台。深入推進「廣東強芯」、「璀璨行動」、核心軟件攻關等重大科技工程，補齊工業基礎軟件、核心電子元器件及配套電子材料等領域技術短板。力爭到2026年底，新增省級以上企業技術中心60家，新推薦培育不少於30家部級科技企業孵化器、新增1500名技術經理人。

　　《方案》還提到，加力製造業高端化發展。面向新一代電子信息、智能網聯汽車、智能機器人、集成電路、新能源、新材料、航空航天、生物醫藥等新興產業，實施產業創新工程，一體推進創新設施建設、技術研究開發、產品迭代升級。錨定量子科技、具身智能、第六代移動通信、細胞與基因治療、腦科學與腦機接口等未來產業重點領域，加強前沿與顛覆性技術創新，實施未來產業梯度培育行動等。
《經濟通通訊社26日專訊》

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