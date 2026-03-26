【ＡＩ】廣東：力爭到年底建設逾200家智能工廠和智能體工廠

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中共廣東省委辦公廳、廣東省人民政府辦公廳印發《廣東省推動製造業與服務業協同融合發展2026年行動方案》。



《方案》其中提出，打造數智賦能多元場景。實施「人工智能+製造」行動，建好用好粵港澳大灣區應用場景創新中心。依託智能製造裝備與工業軟件，融合應用數字孿生、邊緣計算、虛擬仿真技術等，形成一批具備感知、決策和執行能力的工業智能體。聚焦電子信息、智能家電、智能網聯汽車、機器人等重點行業，培育一批工業領域垂直大模型。建設具備引領帶動作用的數字園區，推動先進計算中心、工業互聯網等新型基礎設施在園區規模化應用，提升園區運營管理效能。力爭到2026年底，建設200家以上智能工廠和智能體工廠。



*推動超4000家規模以上工業企業開展數字化轉型*



《方案》又提出，加速製造業智能化轉型。高水平建設國家級工業互聯網示範區，大力培育專業型、特色型、協作型工業互聯網平台，帶動細分行業、重點區域製造企業數智化改造。提速建設6個國家級和14個省級中小企業數字化轉型試點城市，打造製造業數字化轉型促進中心，推廣「鏈式改造」模式，帶動產業鏈供應鏈協同轉型。力爭到2026年底，推動超4000家規模以上工業企業開展數字化轉型、9000家企業開展技術改造。



*開展智能養老服務機器人等場景應用試點*



同時，《方案》提出，培育跨界融合創新場景。推動海工裝備與海洋牧場、海洋新能源、海洋旅遊等產業融合發展，打造「海工裝備+」等融合創新應用場景。辦好人工智能與機器人應用場景創新大會，探索人機協作社區居家服務模式，促進服務機器人技術迭代，開展智能養老服務機器人等場景應用試點。實施「AI+汽車」戰略，拓展車聯網服務等新場景。支持紡織服裝、家具、玩具等輕工產業與文化創意深度融合，提升品牌營銷水平，打造文化創意IP。深化人工智能物聯網(AIoT)技術應用，完善互聯互通標準體系，鼓勵發展全屋智能家居解決方案。

《經濟通通訊社26日專訊》