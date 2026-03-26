《神州債券》內地部分銀行傳接監管口頭重申，自營資金投資交易所公司債不能經固定收益平台

內地商業銀行參與債券投資主要有自營資金與理財資金兩大渠道，近日市場流傳，部分銀行自營資金將暫停投資交易所某些公司債品種。據《財新》報道，交易商協會相關人士否認了「稱監管不允許銀行參與交易所投資私募債和資產證券化產品」的相關內容。不過，據了解，部分省份的中小銀行近期收到口頭通知，貨幣監管當局重申機構應執行2019年8月發布的《關於銀行在證券交易所參與債券交易有關問題的通知》(下稱《通知》)。



報道指，江蘇的一些中小銀行近日收到當地貨幣當局的口頭通知，大意是重新強調銀行自營資金在交易所參與債券交易，要通過集中競價交易系統，不能參與固定收益平台，各家機構具體執行時間可能不完全一樣，有早有晚。報道又指，從業內多方了解，暫未獲悉國有大行收到此類通知。



報道引述一位上市銀行金融市場部人士稱，此前有部分銀行參與固定收益平台交易，因為私募債和資產證券化產品(ABS)不在集中競價交易系統掛牌，只有公募債券能上市競價交易。一位銀行相關業務人士則指，「有的中小銀行自營資金投資私募債、ABS的規模不小，此番嚴格落實《通知》之後，對相關品種產生何種影響有待觀察」，不過無論參與集中競價交易還是固定收益平台，都只涉及債券二級市場交易，不涉及一級市場發行。



*固定收益平台屬場外交易模式*



上述於2019年8月發布的《通知》，是在2009年6月開始的「上市商業銀行在證券交易所參與債券交易試點」基礎上，進一步擴大在證券交易所參與債券交易的銀行範圍--從上市銀行擴大到政策性銀行和國家開發銀行、國有大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、在華外資銀行、境內上市的其他銀行。《通知》規定，銀行應在交易所集中競價系統進行債券競價交易。



此後銀行自營資金成為交易所債市的重要參與者，但不同銀行對於在交易所債市能做的交易範圍理解一直有所差異，因為2009年的試點政策指「試點上市商業銀行應在證券交易所集中競價交易系統進行規定業務範圍內的債券現券交易」；《通知》則稱，銀行應在依法合規、風險可控、商業可持續的前提下，在證券交易所參與債券現券的競價交易。



然而，交易所能參與債市交易的系統，除了集中競價交易系統，還有固定收益證券交易平台。一位銀行債券投資相關人士解釋，兩個系統都能參與債券的二級市場交易，區別在於，集中競價交易系統是撮合交易，買賣雙方匿名報價，系統按「價格優先，時間優先」原則自動成交，由中國結算作為中央對手方(CCP)進行集中清算；固定收益平台是做市商報價，協議交易，由一級交易商提供雙邊報價，投資者與交易商或投資者之間通過詢價，協商達成交易，屬於場外交易(OTC)模式。

《經濟通通訊社26日專訊》