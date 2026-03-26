【ＡＩ】中國外交部回應「禁止Manus兩名高管離境」：不了解情況

據英國《金融時報》報道，中國已限制AI初創公司Manus的兩名聯合創始人出境，監管機構正在審查Meta(US.META)以20億美元收購該公司的交易是否違反了中國的投資規定。在今日的中國外交部例行記者會上，外交部發言人林劍回應相關提問稱，「我不了解你提到的有關情況，建議向中方的主管部門詢問。」



《金融時報》周三援引知情人士的話報道稱，Manus首席執行官肖弘和首席科學家季逸超本月被召至北京，與國家發展和改革委員會舉行了一次會議。會後，監管部門告知這兩位高管，由於正在進行監管審查，他們不得離開中國，但仍可在國內自由出行。Manus正在積極尋找律師事務所和諮詢公司以協助解決此事。



去年12月，Meta宣布將收購Manus。Manus開發通用AI智能體，可作為數字員工運作，在極少提示的情況下獨立執行研究和自動化等任務。該交易的具體財務條款未予披露，但當時有消息人士透露，該交易對Manus的估值在20億至30億美元之間。中國商務部今年早些時候表示，將對Meta收購Manus一事進行評估和調查。

《經濟通通訊社26日專訊》