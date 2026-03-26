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AH股新聞

26/03/2026 17:19

《中非關係》中國商務部：5月1日起對所有非洲建交國全面實施零關稅

　　據商務部網站消息，3月25日，中方在世貿組織第14屆部長級會議期間，成功主辦「助力非洲工業化：中國投資」高級別會議。商務部部長王文濤出席會議並作主旨發言，喀麥隆等近50個非洲成員部長或代表以及世貿組織總幹事伊維拉與會。王文濤表示，中方將自2026年5月1日起對所有非洲建交國全面實施零關稅舉措。中方將深化對非投資合作，助力非洲工業化進程，為構建新時代全天候中非命運共同體作出更大貢獻。

　　王文濤指出，工業化是非洲國家推動經濟轉型、實現自主發展的必由之路。當前單邊主義、保護主義抬頭，地緣衝突加劇，國際合作環境惡化，非洲工業化前進道路並不平坦。中方願與非洲國家加強溝通協調，緊密對接各國經濟社會發展所需，充分發揮中國超大規模市場、完整產業體系等優勢，深化產供鏈、基礎設施、人力資源、貿易投資規則等四大領域合作。

　　世貿組織總幹事伊維拉、世貿組織第14屆部長級會議主席、喀麥隆商務部長阿坦加納及部分非洲成員部長代表發言，強調對當前全球貿易動盪局勢的關切，高度讚賞中方在維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制、支持非洲工業化進程方面的切實行動和積極貢獻，希望與中方進一步加強貿易投資合作，助力非洲工業化進程和經濟社會發展。
《經濟通通訊社26日專訊》

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