《Ａ股行情》滬綜指低開0.17%，特朗普5月訪華，習近平將回訪

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伊朗拒絕接受美國提出的15點和平計劃，並針鋒相對提出五大條件，白宮堅稱與伊朗的談判仍在進行。外圍風波未平，滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.17%，報3924.96點，深成指低開0.32%，創業板指低開0.54%；盤初軍工及保險股走軟，體育概念股造好。



白宮周三（25日）宣布，美國總統特朗普與中國國家主席習近平的雙邊會晤，將定於今年5月14日至15日在北京舉行。白宮新聞秘書並透露，特朗普與第一夫人梅拉尼婭將於今年稍後時間在華盛頓接待習近平的回訪，具體日期將另行公布。



特朗普早於3月中旬曾指出，因應中東戰事，美方已主動要求將「習特會」押後約一個月，但他強調極度期待與習近平會面，深信這將是一次意義非凡的盛事。



中東局勢不穩，貴金屬價格劇烈波動，國內銀行業也在風控機制上給予響應。本周，中國銀行(03988)(滬:601988)、農業銀行(01288)(滬:601288)、工商銀行(01398)(滬:601398)、建設銀行(00939)(滬:601939)等國有行，以及民生銀行(01988)(滬:600016)等股份行均密集發布公告，向投資者提示貴金屬業務的市場風險，建議客戶提高風險防範意識，基於自身財務狀況和風險承受能力理性投資，合理控制倉位。



另外，人民銀行今日進行2240億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有130億元逆回購到期，即今日淨投放2110億元。

《經濟通通訊社26日專訊》