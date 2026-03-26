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AH股新聞

26/03/2026 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.58%守3900，石油股逆市反彈

　　滬深股市反彈兩日後今日表現轉疲，滬指半日跌0.58%報3909.16點，守3900點，深成指跌0.38%，創業板指軟0.07%。滬深兩市半日成交額12249億元（人民幣．下同），較上日同時段縮量2420億元或約16%。

　　盤面上，保險板塊半日挫3.8%最傷，中國人壽(滬:601628)上午跌5.2%。中辦、國辦25日發布《關於加快建立長期護理保險制度的意見》。國家醫保局副局長王文君介紹，長期護理保險是社會保險的一項新險種，通過人人參保，籌集資金，對失去日常活動能力的參保人，給予定期生活照料和醫療護理，對所發生的照護費用予以報銷。《意見》要求用3年左右時間基本建立適應基本國情的長期護理保險制度，這標誌著長期護理保險制度從局部試點轉向全國推行。

　　上漲方面，石油股跟隨國際油價反彈，海油工程(滬:600583)升2.9%，中國石油(滬:601857)升1.7%。伊朗外長阿拉格齊表示，伊朗正在審閱美國提出的結束海灣戰爭的提議，但現階段無意就衝突舉行會談。這番言論表明，如果其要求得到滿足，德黑蘭對就結束戰爭進行談判表現出一定意願。投資者重新評估中東局勢緩和的前景，油價上漲逾1%，收復了前一日的部分跌幅。
《經濟通通訊社26日專訊》

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