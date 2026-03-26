  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

26/03/2026 15:04

《Ａ股行情》滬綜指收跌1.09%再失三千九，兩市成交不足2萬億

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收跌1.09%報3889.08點，失守3900點
▷ 滬深兩市成交額1.94萬億元，縮量近11%
▷ 國際油價上漲，中國石油股價升2.05%

　　滬深股市連彈兩日後今日走勢疲軟、集體收跌，滬指收低1.09%報3889.08點，再次失守3900點，深成指也跌1.41%，創業板挫1.34%。中東局勢前景未明，市場觀望為主，成交大跌，滬深兩市全日交易額1.94萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量2362億元或近11%。

　　伊朗外長阿拉格齊25日表示，伊朗正在審查美國提出15點停戰計劃，但目前無意舉行會談。他指出，如果符合伊朗要求，德黑蘭方面願意透過談判結束戰爭，只不過與美方透過調解人交換資訊，「並不意味著伊朗會與美國進行談判」。美國政府早前提出一項停火方案，總統特朗普並稱「伊朗迫切希望達成協議」，這與伊朗外長的說法互相矛盾。

　　從板塊來看，保險、軍工跌幅居前，貴金屬亦在午後陷入調整。地緣政治風險引致金銀價格波動，現貨金日內跌幅達2%，報4416.05美元/盎司；現貨白銀跌超3%至69.05美元/盎司。曉程科技(深:300139)、四川黃金(深:001337)均跌超4%。

　　至於國際油價的漲幅擴大，WTI原油漲2.75%，報92.807美元/桶；布倫特原油期貨5月合約漲2.7%，報105.02美元/桶。滬深油氣股逆市收升，中國石油(滬:601857)升2.05%，報11.94元。

　　值得留意，由於中東戰事延遲的「習特會」預計5月中登場，白宮消息，美國總統特朗普將於5月14日至15日訪問北京，並稱今年稍後時間中國國家主席習近平會回訪華盛頓。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004477.53-1.32　
上證指數3889.08-1.098483.61
深證成指13606.44-1.4110952.50
創業板指3272.49-1.34　
科創501288.81-2.02　
B股指數261.61-0.220.99
深證B指1196.52-0.760.64

《經濟通通訊社26日專訊》

【你點睇？】宏福苑火災聽證會揭多項漏洞，你認為反映主要問題是甚麼？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從日相訪美到美軍基地的爭議

26/03/2026 13:40

大國博弈

帶炸彈去談判

26/03/2026 08:53

中東戰火

說說心理話

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區