《Ａ股行情》滬綜指收跌1.09%再失三千九，兩市成交不足2萬億

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▷ 滬深兩市成交額1.94萬億元，縮量近11%
▷ 國際油價上漲，中國石油股價升2.05%
滬深股市連彈兩日後今日走勢疲軟、集體收跌，滬指收低1.09%報3889.08點，再次失守3900點，深成指也跌1.41%，創業板挫1.34%。中東局勢前景未明，市場觀望為主，成交大跌，滬深兩市全日交易額1.94萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量2362億元或近11%。
伊朗外長阿拉格齊25日表示，伊朗正在審查美國提出15點停戰計劃，但目前無意舉行會談。他指出，如果符合伊朗要求，德黑蘭方面願意透過談判結束戰爭，只不過與美方透過調解人交換資訊，「並不意味著伊朗會與美國進行談判」。美國政府早前提出一項停火方案，總統特朗普並稱「伊朗迫切希望達成協議」，這與伊朗外長的說法互相矛盾。
從板塊來看，保險、軍工跌幅居前，貴金屬亦在午後陷入調整。地緣政治風險引致金銀價格波動，現貨金日內跌幅達2%，報4416.05美元/盎司；現貨白銀跌超3%至69.05美元/盎司。曉程科技(深:300139)、四川黃金(深:001337)均跌超4%。
至於國際油價的漲幅擴大，WTI原油漲2.75%，報92.807美元/桶；布倫特原油期貨5月合約漲2.7%，報105.02美元/桶。滬深油氣股逆市收升，中國石油(滬:601857)升2.05%，報11.94元。
值得留意，由於中東戰事延遲的「習特會」預計5月中登場，白宮消息，美國總統特朗普將於5月14日至15日訪問北京，並稱今年稍後時間中國國家主席習近平會回訪華盛頓。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4477.53
|-1.32
|上證指數
|3889.08
|-1.09
|8483.61
|深證成指
|13606.44
|-1.41
|10952.50
|創業板指
|3272.49
|-1.34
|科創50
|1288.81
|-2.02
|B股指數
|261.61
|-0.22
|0.99
|深證B指
|1196.52
|-0.76
|0.64
《經濟通通訊社26日專訊》
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