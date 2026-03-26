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AH股新聞

26/03/2026 09:30

【人行操作】人行2240億逆回購利率持平，淨投放2110億

　　人民銀行公布，今日進行2240億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。

　　公開市場今日有130億元逆回購到期，即今日淨投放2110億元。
《經濟通通訊社26日專訊》

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