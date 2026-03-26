《Ａ股評論》券商發聲穩市場：A股繼續下行空間有限，堅守長期投資理念

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

受美以伊戰爭影響，A股市場近期明顯波動，據《證券日報》報道，券商研究所因此密集發布研究報告、召開晨會解讀，甚至有頭部券商主動發布「致投資者的一封信」，引導投資者理性看待波動，堅守長期投資理念。報道指，各家券商均明確傳遞出「無需過度恐慌」的信號，認為A股後續繼續下行的空間有限，長期韌性凸顯。



其中，招商證券策略研究首席分析師張夏表示，每一次調整後，市場都會尋找到景氣度最高的方向進行抄底。當前A股從技術形態與情緒指標來看，已處於本輪下跌的後半段，繼續大幅下探的空間有限。待市場逐步企穩、流動性壓力邊際消退後，結構性機會將率先顯現。



中國銀河證券首席策略分析師楊超同樣認為，地緣衝突的持續時間與演化路徑仍存在較大不確定性，對全球風險資產的擾動短期內難以消退，預計全球權益市場將延續高波動特徵。但在「以我為主」的邏輯支撐下，A股下行空間相對有限，市場大概率以震盪分化、結構輪動的方式消化外部壓力。



*華泰證券發「致投資者的一封信」籲遠離恐慌性拋售*



國泰海通策略首席分析師方奕則分析稱，微觀交易衝擊不會很長，當前位置不宜盲目殺跌，中國股市有望出現重要底部與「擊球點」，穩定是底色，信心是關鍵。



華泰證券發布「致投資者的一封信」指，國內經濟溫和復甦的態勢沒有逆轉，政策面定調積極。外圍的衝擊更多影響的是短期情緒，而非長期趨勢。如果持倉的邏輯沒有發生根本變化，或許不必因為短期波動而過於焦慮。該機構呼籲投資者，以長期視角看待市場波動，避免被短期情緒左右，遠離恐慌性拋售，在市場調整中聚焦優質資產的長期價值。

《經濟通通訊社26日專訊》