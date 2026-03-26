【博鰲論壇】趙樂際：歡迎各國企業深耕中國市場，要摒棄衝突對抗和強權霸凌

全國人大委員長趙樂際今日在博鰲亞洲論壇發表主旨演講，歡迎各國企業開拓深耕中國市場，強調中國將依法保護外商合法權益，全面落實國民待遇。他並指出，當今世界地緣衝突、局部戰爭此起彼伏，單邊主義、保護主義大行其道，霸權主義、強權政治威脅上升，要摒棄衝突對抗和強權霸凌，堅持真正的多邊主義。



*中國將長期成為外資企業投資興業沃土*



趙樂際表示，中國將長期成為外資企業投資興業的沃土。他指出，中國將堅持擴大內需，不斷釋放超大規模市場紅利，堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合，積極擴大電信、教育、醫療、養老等領域投資和消費。同時，堅持創新驅動發展，加快高水平科技自立自強，積極參與全球科技治理；堅持自由貿易、不斷深化對外合作，穩步擴大制度型開放。



趙樂際呼籲，要順應和平、發展、合作、共贏的時代潮流，摒棄衝突對抗，堅持不干涉別國內政，通過和平方式政治解決矛盾分歧。要摒棄強權霸凌，堅持真正的多邊主義；摒棄封閉排他，倡導普惠包容的經濟全球化，深入推進區域一體化，共同維護產業鏈、供應鏈穩定暢通。

《經濟通通訊社26日專訊》