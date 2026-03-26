《中國要聞》網傳連雲港破220噸稀土走私案，當地政府：警方已就造謠立案調查

江蘇連雲港市政府微博「連雲港發布」今日發文稱，近期網上流傳一則「江蘇連雲港海關破獲一起涉案稀土達220噸、價值超46億元的重大走私案」消息，經核查，連雲港未發生此類案件，網傳信息是謠言，連雲港市公安局已對該造謠行為立案調查。該帖文並提醒，網絡空間不是法外之地，任何編造、傳播虛假信息的行為都將承擔法律責任，冀廣大網民不信謠、不傳謠、不造謠。





《經濟通通訊社26日專訊》