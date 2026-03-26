  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

26/03/2026 17:42

《中國要聞》國務部：與塞爾維亞開展正常軍貿合作，不針對第三方

　　塞爾維亞總統武契奇近日在直播節目中承認，塞爾維亞為空軍採購了中國研製的CM-400AKG超音速空對地導彈，從而成為該武器在歐洲的首個使用國。有關情況引起巴爾幹地區國家的高度警惕。有批評聲音認為，塞爾維亞此舉加劇該地區的軍事競賽。

　　對此，國防部新聞局副局長、新聞發言人蔣斌大校今日在例行記者會上回應稱，中塞兩國兩軍關係友好，雙方開展正常的軍貿合作，符合國際法和國際慣例，不針對任何第三方。

　　此前於當地時間3月9日，塞爾維亞航空新聞網站Tango Six報道指，塞爾維亞已經擁有「射程至少250千米的超音速準彈道導彈」，並指該導彈正是中國製造的CM-400AKG空對地導彈，而且是「附近其他國家軍隊所不具備類似速度和射程的空中武器」。報道中的照片顯示，有飛行中的塞爾維亞空軍與防空部隊米格-29SM+戰機掛載了兩枚該導彈。

　　武契奇當地時間3月12日在直播節目中談到此事時，拒絕透露塞爾維亞為購買這些導彈所支付的具體費用，但表示獲得了「小幅折扣」，並稱未來還會增購。

　　據介紹，CM-400AKG導彈由中國航天科工集團有限公司(CASIC)研製生產，是一款超音速空對地彈道導彈。該型導彈可搭載150公斤重的爆破戰鬥部或200公斤重的穿透戰鬥部，最大射程可達400公里。
《經濟通通訊社26日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰26/03/2026 17:43  【中東戰火】中方警戒艦正處於霍爾木茲海峽附近？中國國防部：假消息

下一篇新聞︰26/03/2026 17:26  【博鰲論壇】海南省委書記：封關百日外貿進出口超800億元，增逾三成

其他
More

26/03/2026 18:04  【反內捲】市監總局召開企業公平競爭座談會，與比亞迪、美團等相關負責人深入交流

26/03/2026 17:55  《中日關係》中國外交部籲近期避免前往日本：在日中國公民安全…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從日相訪美到美軍基地的爭議

26/03/2026 13:40

大國博弈

帶炸彈去談判

26/03/2026 08:53

中東戰火

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區