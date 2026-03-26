《中國要聞》國務部：與塞爾維亞開展正常軍貿合作，不針對第三方

塞爾維亞總統武契奇近日在直播節目中承認，塞爾維亞為空軍採購了中國研製的CM-400AKG超音速空對地導彈，從而成為該武器在歐洲的首個使用國。有關情況引起巴爾幹地區國家的高度警惕。有批評聲音認為，塞爾維亞此舉加劇該地區的軍事競賽。



對此，國防部新聞局副局長、新聞發言人蔣斌大校今日在例行記者會上回應稱，中塞兩國兩軍關係友好，雙方開展正常的軍貿合作，符合國際法和國際慣例，不針對任何第三方。



此前於當地時間3月9日，塞爾維亞航空新聞網站Tango Six報道指，塞爾維亞已經擁有「射程至少250千米的超音速準彈道導彈」，並指該導彈正是中國製造的CM-400AKG空對地導彈，而且是「附近其他國家軍隊所不具備類似速度和射程的空中武器」。報道中的照片顯示，有飛行中的塞爾維亞空軍與防空部隊米格-29SM+戰機掛載了兩枚該導彈。



武契奇當地時間3月12日在直播節目中談到此事時，拒絕透露塞爾維亞為購買這些導彈所支付的具體費用，但表示獲得了「小幅折扣」，並稱未來還會增購。



據介紹，CM-400AKG導彈由中國航天科工集團有限公司(CASIC)研製生產，是一款超音速空對地彈道導彈。該型導彈可搭載150公斤重的爆破戰鬥部或200公斤重的穿透戰鬥部，最大射程可達400公里。

《經濟通通訊社26日專訊》