《中日關係》中國外交部籲近期避免前往日本：在日中國公民安全環境持續惡化

中國外交部領事司微信公眾號「領事直通車」今日傍晚發布提醒稱，近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，在日本中國公民面臨的安全環境持續惡化。3月24日，一日本自衛隊現役官員持刀翻牆強行闖入中國駐日本大使館，嚴重威脅中方外交人員人身安全和外交設施安全，性質影響極為惡劣。



外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日人員密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。



*闖入中國使館疑犯已移交檢方*



據日本《共同社》報道，闖入中國駐日本大使館（東京都港區）院內的陸上自衛隊三等陸尉村田晃大（23歲），已於今日被移送檢方。據防衛省披露，村田去年3月從普通大學畢業並進入陸上自衛隊，今年1月從位於福岡縣的陸自幹部候補生學校畢業，然後被部署至EBINO駐地（宮崎縣），本月15日升任三等陸尉成為幹部。



辦案人員稱，村田在案發前一天的23日日間從駐地出發，乘坐高速巴士和新幹線抵達東京後在網吧逗留，並東京都內的大賣場買了刀具。村田可能是從與大使館相鄰的建築物翻越帶有鐵絲網的牆壁闖入了大使館院內。據警視廳透露，村田聲稱「希望向大使表達意見。我想的是若不被採納，那就自盡，讓人震驚」，還說了大意為希望中方克制對日強硬言論的話。(jq、sl)

《經濟通通訊社26日專訊》