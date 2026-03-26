中廣核電力(01816)去年少賺近10%收入跌4%，派息降至8.6分

中廣核電力(01816)(深:003816)公布，截至去年12月31日止年度盈利約97.6億元（人民幣．下同），跌9.9%，每股盈利19.3分，派末期股息每股8.6分，上年同期派9.5分。



該集團指，營業收入約757億元，跌4%，銷售電力收入減少6.3%，主要原因是市場化交易電價同比下降。其他業務收入增加15.6%，主要原因是提供房屋租賃及技術支持服務的業務量增加。扣除非經常性損益的影響後，淨利潤約91.1億元，下降15.1%。財務費用下跌12%，EBITDA利潤率48.9%，跌2.6個百分點，而去年底資產負債率升4個百分點，至65.2%。截至去年底，集團管理28台在運核電機組、20台在建核電機組。



該集團指，今年全年計劃新安排19個換料大修，包括第一季度七個換料大修、第二季度三個換料大修、第三季度五個換料大修、第四季度四個換料大修，根據2026年電力市場交易的有關安排，共計24台核電機組參與電力市場交易，力爭今個年機組平均利用小時數不低於近三年機組平均利用小時數的平均值。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社26日專訊》