  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

26/03/2026 08:05

中廣核電力(01816)去年少賺近10%收入跌4%，派息降至8.6分

　　中廣核電力(01816)(深:003816)公布，截至去年12月31日止年度盈利約97.6億元（人民幣．下同），跌9.9%，每股盈利19.3分，派末期股息每股8.6分，上年同期派9.5分。

　　該集團指，營業收入約757億元，跌4%，銷售電力收入減少6.3%，主要原因是市場化交易電價同比下降。其他業務收入增加15.6%，主要原因是提供房屋租賃及技術支持服務的業務量增加。扣除非經常性損益的影響後，淨利潤約91.1億元，下降15.1%。財務費用下跌12%，EBITDA利潤率48.9%，跌2.6個百分點，而去年底資產負債率升4個百分點，至65.2%。截至去年底，集團管理28台在運核電機組、20台在建核電機組。

　　該集團指，今年全年計劃新安排19個換料大修，包括第一季度七個換料大修、第二季度三個換料大修、第三季度五個換料大修、第四季度四個換料大修，根據2026年電力市場交易的有關安排，共計24台核電機組參與電力市場交易，力爭今個年機組平均利用小時數不低於近三年機組平均利用小時數的平均值。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社26日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

帶炸彈去談判

26/03/2026 08:53

中東戰火

高市與虎謀皮，訪美「愛情重傷」

25/03/2026 14:43

大國博弈

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區