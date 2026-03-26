東方航空(00670)購101架空巴A320NEO飛機，代價顯著低於目錄價158億美元

東方航空(00670)(滬:600115)公布，與空客公司在中國上海簽訂飛機購買協議，向空客公司購買101架A320NEO系列飛機，根據空客公司於2024年1月提供的最新目錄價格，101架飛機的目錄價格合共約158.02億美元。空客公司已就該批飛機給予該集團較大幅度的價格優惠，故代價顯著低於飛機目錄價格。代價乃取決於價格浮動機制。



該集團指，飛機計劃於2028年至2032年分批交付，擬通過自有資金、商業銀行貸款、發行債券及其他融資工具所得資金為本次交易提供資金。交易代價屬於分期支付，預計不會對現金流狀況和業務運營產生重大影響。該集團預估在引進飛機的交付期間將有至少53架A320系列飛機因租賃到期或機齡因素退出，因此購買的101架飛機將部分起到對存量機型的置換更新作用。

《經濟通通訊社26日專訊》