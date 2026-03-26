《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(25日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|2635.93
|佰維存儲
|(688525)
|1674.96
|亨通光電
|(600487)
|1481.02
|兆易創新
|(603986)
|1184.85
|工業富聯
|(601138)
|1109.05
|洛陽鉬業
|(603993)
|1090.95
|寒武紀
|(688256)
|1073.16
|德業股份
|(605117)
|1018.75
|源杰科技
|(688498)
|945.70
|廈門鎢業
|(600549)
|934.96
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|4450.47
|新易盛
|(300502)
|4155.20
|寧德時代
|(300750)
|3175.66
|天孚通信
|(300394)
|2458.79
|陽光電源
|(300274)
|2357.60
|立訊精密
|(002475)
|1852.45
|華工科技
|(000988)
|1570.42
|東山精密
|(002384)
|1563.27
|北方華創
|(002371)
|1506.04
|滬電股份
|(002463)
|1171.38
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社26日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽