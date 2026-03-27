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AH股新聞

27/03/2026 17:02

《中美關係》商務部：針對美對華兩起301調查，對美啟動兩項貿易壁壘調查

　　商務部新聞發言人表示，為堅決維護中國相關產業利益，依據《中華人民共和國對外貿易法》和《對外貿易壁壘調查規則》有關規定，針對美對華兩起301調查，商務部分別就美國破壞全球產供鏈相關做法和措施、美國阻礙綠色產品貿易相關做法和措施，對等發起兩項貿易壁壘調查。

　　下一步，商務部將根據有關規定，推進對美壁壘調查工作，並根據調查情況采取相應措施，堅決捍衛自身正當權益。

　　商務部指出，美國貿易代表辦公室於北京時間3月12日以「產能過剩」為由對中國等16個經濟體發起301調查，又於3月13日以「未有效禁止強迫勞動產品進口」為由對中國等60個經濟體發起301調查。中方對此強烈不滿，堅決反對。

*對美國阻礙綠色產品貿易相關做法發起調查*

　　商務部獲得的初步證據和信息顯示，美國在貿易相關領域實施了多項阻礙綠色產品貿易的做法和措施，包括但不限於：限制綠色產品對美出口、減緩新能源項目部署、限制綠色產品相關技術合作等。上述做法和措施可能嚴重損害中國企業的貿易利益，其中部分措施涉嫌違反世貿組織規則等中美兩國共同締結或參加的經濟貿易條約或協定。商務部決定自3月27日起對美國相關做法和措施啟動貿易壁壘調查。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明27日北京專電》

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