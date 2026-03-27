《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|1668.02
|恒瑞醫藥
|(600276)
|1664.29
|中國平安
|(601318)
|1532.12
|藥明康德
|(603259)
|1043.56
|亨通光電
|(600487)
|1040.51
|貴州茅台
|(600519)
|1016.45
|源杰科技
|(688498)
|930.18
|工業富聯
|(601138)
|856.86
|佰維存儲
|(688525)
|834.47
|海光信息
|(688041)
|831.40
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|3695.42
|新易盛
|(300502)
|2887.89
|中際旭創
|(300308)
|2844.31
|濰柴動力
|(000338)
|2663.04
|天孚通信
|(300394)
|1971.29
|陽光電源
|(300274)
|1700.88
|華工科技
|(000988)
|1594.47
|贛鋒鋰業
|(002460)
|1418.25
|東山精密
|(002384)
|1374.95
|立訊精密
|(002475)
|1363.24
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社27日專訊》
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