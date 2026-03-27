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AH股新聞

27/03/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)1668.02
恒瑞醫藥(600276)1664.29
中國平安(601318)1532.12
藥明康德(603259)1043.56
亨通光電(600487)1040.51
貴州茅台(600519)1016.45
源杰科技(688498)930.18
工業富聯(601138)856.86
佰維存儲(688525)834.47
海光信息(688041)831.40
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)3695.42
新易盛(300502)2887.89
中際旭創(300308)2844.31
濰柴動力(000338)2663.04
天孚通信(300394)1971.29
陽光電源(300274)1700.88
華工科技(000988)1594.47
贛鋒鋰業(002460)1418.25
東山精密(002384)1374.95
立訊精密(002475)1363.24

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社27日專訊》

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