新華保險(01336)全年純利升38.3%至362.8億人幣，息2.06元人幣

新華保險(01336)(滬:601336)公布，截至2025年12月31日止全年純利362.84億元（人民幣．下同）按年升38.3%，每股基本盈利11.63元，派末期息2.06元，連同中期股利0.67元，全年股利共2.73元。
期內收入1555.51億元，升17.8%。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社27日專訊》
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27/03/2026 17:04
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期內收入1555.51億元，升17.8%。
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《經濟通通訊社27日專訊》
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