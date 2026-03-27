新華保險(01336)全年純利升38.3%至362.8億人幣，息2.06元人幣

新華保險(01336)(滬:601336)公布，截至2025年12月31日止全年純利362.84億元（人民幣．下同）按年升38.3%，每股基本盈利11.63元，派末期息2.06元，連同中期股利0.67元，全年股利共2.73元。



期內收入1555.51億元，升17.8%。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社27日專訊》