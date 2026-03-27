《神州頭條》財經報章頭版摘要：逾五百A股發年報，加大派息分紅力度

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平總書記關切事：握緊科創「自主權」

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「中國式現代化關鍵在科技現代化。」圍繞科技創新，習近平總書記作出一系列戰略性、前瞻性、體系化部署，深刻指出：「我們能不能如期全面建成社會主義現代化強國，關鍵看科技自立自強。」



全球南方資管論壇成功舉辦，專家熱議中國資產如何贏得全球權重

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全球南方資產管理論壇26日成功舉辦。作為《新華社》重點打造的國際高端金融家對話平台--2026全球南方金融家論壇的平行論壇，本場論壇吸引了來自權威智庫、金融機構專家學者等，共話全球資本配置新趨勢、共謀中國資產價值重估新路徑。



海南自貿港全島封關運作百日觀察

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「海南自貿港全島封關運作以來，對我們來說最大的變化就是成本降了、效率高了、路子寬了。」海南粵海飼料有限公司總經理許永進表示。在海南自貿港全島封關運作百日之際，記者深入海南一線，感受海南自貿港建設背後的強勁動能。





《上海證券報》



封關百日探海南：旅遊旺、貨流暢、成本降、園區忙

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外國遊客多了，國際航線密了，港口碼頭忙了，企業落子快了--3月27日，海南自貿港迎來封關運作滿100天，《上海證券報》記者近日在海口、儋州等地探訪，感受到了全島封關運作後的新變化。



跨國公司高管密集訪華，商務部：來華投資已升級為「必選項」

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近期，眾多跨國公司全球負責人和美中貿易委員會等商協會代表密集來華訪問。商務部新聞發言人何咏前表示，「很多跨國公司來中國投資，已從配置資源的『可選項』，升級為戰略發展的『必選項』。」



到2028年底，長護險在全國基本實現全覆蓋

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國家醫保局副局長王文君26日在國新辦發布會上表示，用3年左右時間基本建立適應中國基本國情的長期護理保險制度，到2028年底，這項制度要在全國基本上全面覆蓋。





《證券時報》



逾500家A股公司披露年報，盈利主體分紅覆蓋面近94%

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截至3月26日21時，A股已有501家上市公司披露2025年度財務報表，財報披露面接近10%，上市公司加大派息分紅力度，目前已有406家上市公司公布期末分紅方案，在盈利上市公司中佔比近94%，上市公司期末分紅總規模已超3750億元人民幣。



Sora突然謝幕的警示：AI唯有實用才有生命力

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OpenAI公司近日突然宣布，停止運營其AI視頻生成應用Sora。這款一度風靡全球的產品，最終走向「曇花一現」。OpenAI解釋，此舉是為了聚焦核心業務，優化人力、算力等資源配置。Sora無法開拓更多收入來源，高額投入難以為繼，停運似乎預料之中。



博鰲論壇與會嘉賓共話AI時代：深度探索落地路徑，讓AI走向千行百業

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博鰲亞洲論壇2026年年會分論壇「走進AI時代：把握機遇創造未來」於26日舉行。在這場變革中，不同領域的企業都探索出了獨具特色的落地路徑，讓AI從實驗室走向千行百業，真正轉化為現實生產力。