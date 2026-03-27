《神州經脈》滬指本周累跌1%，工業企業利潤大增，字節阿里傳採購華為新款芯片

滬深股市全天低開高走，三大指數集體收高。滬綜指升0.63%收報3913.72點，重返3900關，本周則跌1.1%，連挫四周；深成指今日漲1.13%，創業板指揚0.71%。兩市全天成交僅1.85萬億元(人民幣．下同)，為去年12月19日以來新低，較上個交易日縮量904億元或4.7%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9105，較上個交易日4時30分收盤價跌64點子，三連跌，創3月9日以來近三周新低。今日人民幣兌一美元中間價報6.9141，較上個交易日跌85點子，兩連跌，創3月9日以來近三周新低，較市場預測偏弱約50點。



*今日新聞精選*



1. 國家統計局今日公布，2026年1-2月全國規模以上工業企業實現利潤總額10245.6億元，同比增長15.2%。1-2月規模以上工業企業實現營業收入20.84萬億元，同比增長5.3%；營業收入利潤率為4.92%，同比上升0.43個百分點。據《彭博經濟研究》分析，2026年前兩個月工業企業利潤增長加快是個積極跡象，預示企業盈利有望連續第二年復甦。國內需求可能已經觸底，加碼整治價格無序競爭會推動溫和的通貨再膨脹--這兩點對企業盈利均構成利好。



2. 據《財新》報道，船舶自動識別系統(AIS)信息顯示，原本滯留在霍爾木茲海峽西側波斯灣內的中遠海運集運兩艘2萬TEU(標準箱)型集裝箱船「中海印度洋」號和「中海北冰洋」號3月27日凌晨起航，開始穿越海峽回國的航程。當日中午，兩艘集裝箱已接近伊朗設置的霍爾木茲海峽「安全走廊」入口。但隨後，兩艘集裝箱掉頭返航，截至27日下午15時，兩艘船舶正駛回霍爾木茲海峽西側波斯灣內的錨地。



3. 據《路透》報道，美國政府兩名高級官員26日表示，中國芯片製造商中芯國際已向伊朗軍方提供了芯片製造工具。一名官員表示，相關進程大約一年前已開始。在今日舉行的中國外交部例行記者會上，外交部發言人林劍在回應「中方對此有何評論」的提問時表示，「我不了解你提到的情況。最近個別媒體熱衷發布一些似是而非的消息，我們核實後發現都是假消息。」



4. 據《路透》引述兩位知情人士報道，華為面向中國市場、旨在與英偉達競爭的新款AI芯片在客戶測試中表現良好，包括字節跳動和阿里巴巴在內的多家科技巨頭正計劃下單採購。知情人士表示，此次科技公司計劃大規模採用華為新款950PR芯片，是因為該款芯片能更好地與英偉達的CUDA軟體系統兼容。據悉，華為計劃在今年出貨約75萬顆950PR芯片，並已於今年1月向客戶發送樣本，預計下月將啟動量產，為下半年的大規模出貨做準備。



5. 乘聯分會秘書長崔東樹發文表示，2026年1-2月汽車生產402萬台，同比降10%。1-2月的汽車行業收入14824億元，同比降0.9%；成本13147億元，增0.2%；利潤435億元，同比降30%；汽車行業利潤率2.9%，相對於下遊工業企業利潤率5.8%的平均水平，汽車行業仍偏低。



6. 內媒《新民晚報》從上海市房管局處獲悉，樓市新政「滬七條」落地一個月，上海一二手住房累計成交217萬平方米(2.57萬套)，較去年春節後同期增加11%，其中二手住房成交192萬平方米(2.37萬套)，同比增幅達19%，市場交易活躍度顯著提升。二手房交易市場也結束了此前連續9個月的環比下跌態勢，2月上海二手住房價格指數環比上漲0.2%。



7. 據《財新》今日報道，多名信源表示，宏勝集團在昨日(26日)通知旗下多家工廠停產一周。信源表示，除了生產紅色娃哈哈瓶裝水的工廠之外，其他工廠幾乎全部停產。另有一名接近娃哈哈的人士說，「全國的分廠(甚至)AD鈣奶和營養快線(的生產工廠)都讓緊急停產了。」還有一名信源則表示預計在4月2日之後恢復生產。消息指，此次停產的原因或許是為了讓市場消化過剩的庫存。另有人猜測，停產的真正原因或是娃哈哈集團的股權將發生變動。



8. 據《央視新聞》今日報道，中國信息通信研究院聯合40餘家單位共同起草的具身智能領域首個行業標準於3月26日正式發布，並將於今年6月1日正式實施。該標準為具身智能領域構建了統一基準測試框架，標誌著具身智能評測邁入「有標可依」的新階段。這項標準聚焦人工智能關鍵基礎技術和具身智能基準測試方法，同時明確了具身智能系統框架和能力要求。