《鍾之日記》業績股吸睛，二萬五未穩

3月27日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國與伊朗短期內難以達成停火協議的疑慮升溫，油價走高，美股周四（26日）三大指數全面收黑。港股昨日失守牛熊線後開市偏軟，今早低開87點，不過隨著A股先跌後回，大市掉頭向上，盤中一度企上25095點。惟恒指全日收報24951，二萬五未企穩，升95點或0.4%，主板成交近2631億元。本周計，恒指跌近1.3%，屬連跌四周累計跌幅6.4%。



*滬指收升0.63%返三千九，本周跌逾1%*



滬深股市全天低開高走，滬綜指升0.63%收報3913.72點，重返3900關，本周則跌1.1%，連挫四周；深成指今日漲1.13%，創業板指揚0.71%。兩市全天成交僅1.85萬億元人民幣，為去年12月19日以來新低。



盤面上，醫藥股大幅走強，板塊漲超4%。多家創新藥龍頭確認盈利拐點，恒瑞醫藥(滬:600276)2025年創新藥收入佔比近六成，指引2026年增長超30%，該股今日升6.9%。此外，鋰電鋰礦概念爆發，贛鋒鋰業(深:002460)升停，天齊鋰業(深:002466)飆近7%。下跌方面，電力、保險及煤炭板塊陷入調整。



回顧一周，中東局勢仍前景未明，成為擾動全球投資市場最主要因素。美國總統特朗普26日表示，應伊朗方面要求，將暫停對伊朗能源設施的襲擊10天。不過美媒引述談判調解者的話，伊朗並未提出對其能源設施暫停襲擊10天的要求，也尚未就結束戰爭的15點計劃作出最終回應。



中國經濟年初強勁開局，國家統計局數據顯示，1-2月規模以上工業企業利潤同比雙位數增長，尤其裝備製造業和高技術製造業利潤增速明顯加快，電子行業利潤同比增逾兩倍。滬指周初狠跌之後，走勢反覆，今日在數據提振下反彈收升，惟未能扭轉全周跌勢，本周挫1.1%，已經連跌四周共6.1%。



*醫藥股跑出，信達生物首次全面盈利*



創新藥龍頭企業業績超預期，帶動醫藥股強勢上漲。信達生物(01801)26日發布2025年業績，實現總收入130.42億元人民幣，同比增長38.4%，並首次實現全年盈利。該股全日高開高走，收漲7.7%，報85.5元。



信達生物公布，截至2025年12月31日止全年純利8.14億元人民幣，而對上一年同期淨虧損9463.1萬元人民幣；每股基本盈利48分人民幣，不派末期息。期內來自客戶合約的收入130.42億元人民幣，升38.4%。公司稱業績強勁表現主要得益於「雙輪驅動」戰略的前瞻布局，特別是具備高潛力的心血管及代謝（「CVM」）產品的成功上市及快速放量。目前產品組合擴大至18款上市產品，其中12款產品已納入中國國家醫保藥品目錄。三項核心創新資產已進入或即將進入全球III期臨床研究，其目標市場規模合計超過600億美元。



此外，石藥集團(01093)升幅冠絕藍籌，今日漲13.8%，收報9.29元。集團昨日中午公布去年全年少賺一成，其後於收市後公布主席蔡東晨即日增持公司4940萬股，每股平均價8.3612元，涉資4.13億元，最新持股量增至25.74%。



石藥去年全年純利按年跌10.3%至38.82億人民幣，每股基本盈利33.98分人民幣，派末期息15港仙，按年增加50%。全年股息29港仙，按年升11.5%。期內收入260.06億元人民幣，跌10.4%。



花旗發表研究報告指，由於石藥營運開支上升，下調公司2026、27年收入預測1%、2%，並下調同期每股盈利預測14%、15%；但考慮到增長將於2026年轉正及研發進展顯著，因此維持投資評級不變，僅將目標價由12.1元下調至11.5元，減幅5%。



*中國平安去年多賺逾6%，股價升超2%*



中國平安(02318)公布2025年度業績，去年全年純利1347.78億元人民幣，按年升6.5%；收入11403.24億元人民幣，微跌不足0.1%。壽險及健康險業務新業務價值升29%至約369億元人民幣，新業務價值率則提升5.8個百分點至28.5%。公司擬派發末期息每股1.75元人民幣，按年升8%；全年股息每股2.7元人民幣，按年增5.9%；現金分紅總額488.91億元人民幣，連續14年保持上漲。



中國平安今日收升2%，報59.3元。其他內險股表現分化，新華保險(01336)收升0.9%，中國太保(02601)升0.8%，中國人壽(02628)跌0.2%，中國太平(00966)跌0.4%。中國人民保險集團(01339)下挫7.2%，去年純利約462億元人民幣，按年升9.6%，保險服務收入5707.17億元人民幣，增長6.1%。



中國平安聯席首席執行官郭曉濤表示，今年市場存在諸多不確定性，預計資本市場將保持較大波動，但整體走勢預計向好。對於黃金，他指出，黃金是集團資產配置中的重要資產類別，集團從去年年初起積極配置一定數量的黃金投資，因此在當前市場環境下，黃金投資所帶來的回報已達到集團預期。未來會持續關注該資產類別的走勢，將其納入整體投資資產類別配置中，作為投資策略的重要組成部分。



對於公司估值，集團副總經理兼首席財務官付欣表示，近兩年，市場與投資者其實已對公司給予了不少認可，但認為目前公司估值仍處於低位。相信隨著更多投資者的認可，公司的價值會進一步顯現。



美銀研報指出，中國平安淨利潤增長主要受惠於投資收益強勁，經營利潤增長則主要由於資產管理業務虧損收窄，以及產險業務錄得正增長。該行維持「買入」評級，目標價74元。高盛則認為，中國平安2025年業績大致符合預期，維持「買入」評級，目標價同樣為74元。中信里昂稱，平安較同業更少受負利差風險影響，因公司正積極轉型產品組合至分紅型產品，可與保單持有人分享投資收益，維持對其「優於大市」評級，目標價71元不變。



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