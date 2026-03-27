《中國要聞》教育部：嚴禁宣傳炒作中高考狀元、課間不准學生出教室等行為

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

教育部今日印發《關於開展基礎教育規範管理鞏固年行動的通知》，持續規範基礎教育辦學行為。這是繼2024年開展基礎教育規範管理年行動，2025年開展基礎教育規範管理提升年行動後，教育部連續第三年對基礎教育規範管理工作作出部署。



《通知》提出，各地各校要規範招生行為和學籍管理、推進均衡編班，落實普通高中屬地招生，保障符合條件的隨遷子女在流入地平等接受教育。加強「哨點學校」監測提醒，持續整治「陰陽課表」、節假日違規補課、提前開學、延遲放假等行為。科學合理安排教學計劃和作息時間，嚴格控制考試頻次，保障學生充足的體育運動和睡眠時間，減輕學生過重學業負擔。



*推20條禁令整治教育亂象*



在2024和2025年的負面清單基礎上，《通知》針對各地出現的違規辦學新情況新問題，推出2026版「二十條嚴禁」。其中提出，嚴禁學校違反教育行政部門統一規定的校歷提前開學、延遲放假，利用節假日、寒暑假組織學生集體上課補課。嚴禁違反國家和省級教育行政部門規定的學生睡眠時間安排學生作息，造成學習時間過長，或以各種方式擠佔學生課間休息時間、課間不准學生出教室等行為。



此外，嚴禁以升學率或考試成績對學校進行考核排名，對教師進行排名獎懲，宣傳炒作中高考狀元、名校率、升學率，在校園懸掛「高校生源基地」牌匾或其他誘導性升學標語。嚴禁教師有償補課或通過直播打賞、知識付費等途徑向家長變相索財，發布販賣焦慮的內容牟利。

《經濟通通訊社27日專訊》