字節跳動和阿里巴巴據報擬採購華為新款950PR芯片

據《路透》引述兩位知情人士報道，華為面向中國市場、旨在與英偉達競爭的新款AI芯片在客戶測試中表現良好，包括字節跳動和阿里巴巴(09988)在內的多家科技巨頭正計劃下單採購。



報道指出，這項進展對華為而言是一個重要突破。業內人士此前透露，儘管官方持續推動國產半導體的應用，但華為一直難以說服民營科技公司大規模採用其現有旗艦晶片昇騰910C。



*計劃今年出貨約75萬顆950PR芯片*



知情人士表示，此次科技公司計劃大規模採用新款950PR芯片，是因為該款芯片能更好地與英偉達的CUDA軟體系統兼容，相應速度也有所提升。據悉，華為計劃在今年出貨約75萬顆950PR芯片，並已於今年1月向客戶發送樣本，預計下月將啟動量產，為下半年的大規模出貨做準備。



報道並指，早在去年9月，華為首次公布長期半導體布局時就提到這款芯片，並表示將推出全球最強大的計算系統之一。消息人士稱，950PR採用傳統DDR記憶體，每顆售價約為5萬元人民幣；搭載速度更快HBM記憶體的高階版本，售價則約為7萬元人民幣。

《經濟通通訊社27日專訊》