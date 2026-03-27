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27/03/2026 08:56

【ＡＩ】內地發布具身智能領域首個行業標準，今年6月起實施

　　據《央視新聞》報道，3月26日，中國信息通信研究院聯合40餘家單位共同起草的具身智能領域首個行業標準正式發布，並將於今年6月1日正式實施。該標準為具身智能領域構建了統一基準測試框架，標誌著具身智能評測邁入「有標可依」的新階段。

　　據了解，這項標準聚焦人工智能關鍵基礎技術和具身智能基準測試方法，同時明確了具身智能系統框架和能力要求。同時，標準規範了在仿真環境和真實環境下，面向具身智能系統的基準測試框架、方法和指標。標準提出的評測體系支持基礎能力、認知推理能力以及全鏈路閉環能力的測試，覆蓋靜態仿真測試、動態仿真測試、真實環境測試和組合式測試四種測試方法。

　　報道引述專家指出，為確保標準的可操作性，在標準編制過程中，同步建設了配套測試任務庫、測試工具和標準測試環境。目前已建設1萬多條測試任務庫，覆蓋工業、家庭、零售、物流等300種任務類型。構建了數據採集和管理、仿真任務生成和指標自動化計算等測試工具。
《經濟通通訊社27日專訊》

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