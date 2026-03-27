【大國博弈】美國眾議院通過芯片安全法案，以防止AI技術被走私至中國

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外媒報道，3月26日，美國眾議院外交事務委員會獲通過一項兩黨共同支持的法案，旨在遏制人工智能技術被走私至中國。該法案名為《芯片安全法》(Chip Security Act)，計劃加強對潛在走私行為的識別，要求半導體製造商加強核查，確保人工智能處理器不會被走私到中國。法案還要求商務部長針對英偉達和AMD等AI芯片設計商，制定防止轉運的報告規則。



*法案要求商務部建立芯片商報告規則*



佛州共和黨人、委員會主席Brian Mast表示，上周，美國伺服器製造商超微電腦(Super Micro Computer)聯合創始人被控涉嫌將英偉達處理器轉運給中國買家，由此看到了這項立法的重要性。他所在委員會負責監管出口管制項目，「我們需要確保這些設備不會落入中國軍方手中，對此我深感擔憂。」



報道指出，這項立法是國會正在推進的多項旨在限制中國取得AI芯片的措施之一。與正在審議的其他出口管制法案不同，《芯片安全法》專門針對走私問題。該法案要求商務部建立芯片安全機制，但並未強制要求半導體必須包含位置追蹤技術。草案文本也禁止任何相當於「熔斷開關」(kill switch)的安全機制。



若該法案生效，商務部長盧特尼克需在一年內推出最終規則，建立核查機制，以確保AI芯片不會流向中國、俄羅斯或其他受關注國家。該規則必須包含一項要求，即企業必須向商務部工業與安全局報告未經批准的芯片流動或最終用戶變更情況。

《經濟通通訊社27日專訊》