【大國博弈】分析：中國或三年內超越美國成最大公共科學資助國

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據《自然-指數》(Nature Index)3月下旬發布的最新分析，中國在科研產出份額上繼續擴大領先優勢，未來兩年內或將達到美國的兩倍；在科研投入端，中國可能在未來兩到三年內超越美國，成為全球最大的公共科學資助國。



上述分析來自美國加州大學聖迭戈分校「科學與創新政策前沿(FSIP)」項目的研究。數據顯示，在2013年至2023年的十年間，經購買力平價(PPP)調整後，中國政府研發(R&D)支出增長約90%，達到1330億美元；同期美國增長約12%至1550億美元。兩者差距顯著縮小，且收斂速度正在加快。



*中國基礎研究支出增長提速*



另一方面，基礎研究是決定長期科技競爭力的關鍵領域，在這一領域中美仍存在差距。2023年，中國基礎研究支出約為530億美元，不及美國支出（約1200億美元）的一半。然而，從增長速度看，中國在2013年至2023年間實現了兩倍以上的增長，而美國同期僅增長約50%。



此外，國際科研合作也受到地緣局勢影響。數據顯示，中國的國際科研合作比例明顯下跌。在《自然-指數》囊括的數據庫中，來自中國的論文中包含國際合著者的比例，已從2020年的近50%下降至2025年8月前的略高於30%。不過，中國正在積極加強與非洲等發展中國家的合作，例如在2022至2025年間，中非在健康科學領域的合作產出大幅增長了31%。

《經濟通通訊社27日專訊》