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27/03/2026 11:39

【博鰲論壇】中證監：去年中長期資金新增入市超萬億，制定上市公司監督管理條例

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中證監：2025年中長期資金新增入市超萬億
▷ 上市公司分紅總額2.55萬億元，創歷史新高
▷ 中證監將制定上市公司監督管理條例

　　今日，中證監首席律師程合紅在博鰲亞洲論壇2026年年會「營造良好市場環境，倡導長期價值投資」分論壇上表示，2025年，各類中長期資金顯著加大入市力度，社保資金、保險基金、年金基金、公募基金、券商自營合計淨買入A股超過8000億元(人民幣．下同)，再加上相關資金購買權益類基金、央企上市公司回購增持等資金，中長期資金實際新增入市規模超過一萬億元。盈利且滿足分紅條件的上市公司中有97%都實施了分紅，分紅總額2.55萬億元，創歷史新高。

　　程合紅指出，下一步，中證監將推動制定上市公司監督管理條例，修訂完善證券公司監督管理條例，進一步提高上市公司質量，規範和優化證券期貨經營機構對投資者的服務活動，營造更加有利於理性投資、價值投資、長期投資的市場生態。　

　　程合紅同時提到，中證監將加強日常監管指導，把好企業發行上市的註冊審核關，為投資者提供更多高質量的具有投資價值的優質證券金融產品；開展新一輪公司治理專項行動，為投資者更好參與公司治理提供保障；提高信息披露質量，更好服務於投資者的科學理性投資決策；引導上市公司按照規定實施現金分紅，夯實價值投資、長期投資的市場基礎；加強對減持、程序化交易等市場交易活動的監督管理，為各類投資營造公平的市場交易環境；強化對證券期貨經營機構內控、合規及投行、經紀、資產管理、融資融券、投資諮詢等業務活動的監督管理，更好發揮證券期貨經營機構針對性地服務理性投資、價值投資、長期投資的中介、專業作用。
《經濟通通訊社27日專訊》

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