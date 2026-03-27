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27/03/2026 11:49

《打擊貪腐》四川成都人大常委會原黨組副書記謝瑞武被「雙開」

　　據四川省紀委監委消息，日前，經四川省委批准，四川省紀委監委對成都市人大常委會原黨組副書記、副主任謝瑞武嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

　　經查，謝瑞武理想信念喪失，紀法意識淡薄，對黨不忠誠不老實，串供對抗組織審查，組織迷信活動；違反中央八項規定精神，長期接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊活動安排；組織原則缺失，隱瞞不報個人房產，在組織函詢時不如實說明問題，在職工錄用工作中利用職權為他人謀取利益；廉潔底線失守，違規收受禮金，利用職權或者職務上的影響為親屬吸收存款以及經營活動謀取利益；私德不修；利用職務上的便利，為他人在公司股權購買、工程項目承攬、土地性質變更等方面謀取利益並收受財物，數額特別巨大。

　　官方簡歷顯示，謝瑞武出生於1964年3月，四川金堂人，在職研究生學歷，1985年8月參加工作，1985年4月加入中國共產黨。2008年9月，謝瑞武升任成都市政府黨組成員、副市長，2016年2月任市委常委、副市長，2017年6月任常務副市長，2021年8月任市委副書記。2023年2月，謝瑞武擔任成都市人大常委會黨組副書記、副主任，2025年9月任上被查。
《經濟通通訊社27日專訊》

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