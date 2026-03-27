《中國要聞》宏勝據報通知部分娃哈哈代工工廠停產

據《財新》報道，多名信源表示，宏勝集團在昨日(26日)通知旗下多家工廠停產一周。信源表示，除了生產紅色娃哈哈瓶裝水的工廠之外，其他工廠幾乎全部停產。另有一名接近娃哈哈的人士說，「全國的分廠(甚至)AD鈣奶和營養快線(的生產工廠)都讓緊急停產了。」還有一名信源則表示預計在4月2日之後恢復生產。



消息指，此次停產的原因或許是為了讓市場消化過剩的庫存，「最近銷售情況不太好，(市場)庫存都很大」。但也有人對停產的真正原因提出質疑：「公司這麼多年下來從來不會說因為市場庫存太多而停產。」一名接近娃哈哈的人士說。另有人猜測，停產的真正原因或是娃哈哈集團的股權將發生變動。



宏勝集團實際掌握娃哈哈的生產、銷售、運營等環節，但娃哈哈的商標註冊在娃哈哈集團。娃哈哈集團明面上由宗馥莉(持股29.4%)、杭州市上城區國資委(46%)、職工持股會(24.6%)三方持股，但職工持股會的實控人為宗馥莉。因此，上城區國資委持有的46%股權，成為各方圍繞娃哈哈商標權展開博弈的核心焦點。



據《財新》此前報道，至本月，宗馥莉妥協，娃哈哈與國資終於達成和解，同意加價20多億元人民幣。作為對價安排的一部分，娃哈哈將獲得杭州兩宗土地使用權。據多方了解，相關方案已獲上城區政府首肯，並上報杭州市政府，目前仍待審議通過。

《經濟通通訊社27日專訊》