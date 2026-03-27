《Ａ股行情》滬指低開0.95%，市監總局與企業座談，稱深入整治內捲競爭

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美國總統特朗普再度延緩對伊朗能源打擊，聲稱應德黑蘭要求再談十天，停火疑慮引發拋售潮，隔夜美股收低。A股三大指數今早集體低開，滬綜指低開0.95%，報3852.09點，深成指低開1.34%，創業板指低開1.1%；盤初CPO概念及芯片股走低。



內地反內捲行動持續，國家市監總局26日召開2026年第一次企業公平競爭座談會，圍繞「規範企業競爭行為，構建企業出海良性競爭生態」主題，與寧德時代(深:300750)、比亞迪(01211)(深:002594)、滴滴、美團(03690)等企業有關負責人深入交流，聽取意見建議。當局表示將加強反壟斷監管執法，加強企業合規指導，深入整治「內捲式」競爭，深化競爭領域制度型開放，更大力度支持企業開拓國際市場、實現高質量發展。



此外，《路透》引述知情人士報道，中國考慮放鬆對部分主要股東的銀行參股限制，以拓寬商業銀行融資渠道。據悉，國家金融監督管理總局1月曾與部分銀行代表開會進行討論。目前，單一投資者作為主要股東（持有5%或以上的股份）參股商業銀行的數量不得超過2家，或控股銀行的數量不得超過1家；知情人士稱，監管機構考慮允許部分股東成為另外一到兩家銀行的主要股東。



另外，人行今日進行1462億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有205億元逆回購到期，即今日淨投放1257億元。本周人行共進行4742億元逆回購，對沖本周到期的2423億元，即人行本周共放水2319億元。

《經濟通通訊社27日專訊》